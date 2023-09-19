Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 11-летнего Азиза

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет – об 11-летнем Азизе из башкирского села Раевский. Мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Азизу провели курс химиотерапии, но, как только наметилась положительная динамика, случился рецидив заболевания. Пришлось снова назначать химиотерапию. От токсического воздействия препаратов у мальчика начались сильнейшие осложнения – пострадал головной мозг. Чтобы ребёнок смог выжить, необходима специальная терапия дорогими препаратами. Стоят лекарства больше двух миллионов рублей. Родители в отчаянии. Таких денег у семьи нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Азиза. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Чтобы добиться податливости материала, непослушными пальцами Азиз разминает пластилин. Но в руках совсем нет силы. И терпение быстро заканчивается. Занятия даются тяжело, но Азиз у нас старается. Лепить из пластилина он любил и до болезни. Теперь это ещё и важное упражнение.

"Мы развиваем мелкую моторику, чтобы запустить речь. Благодаря даже таким мелким занятиям, есть небольшие улучшение или даже поддержание того, что осталось", - говорит Залина Хуснуллина, мама Азиза.

А осталось не так много. От токсического действия химиотерапии сильно пострадал головной мозг. Азизу стало сложно формулировать мысли, он почти не говорит, перестал писать, еле ходит. Одно из серьёзных побочных осложнений - сильная чувствительность к боли. Даже простой медицинский осмотр для мальчика очень неприятная процедура.

Если бы кто-то этому бойкому мальчугану еще пару лет назад сказал, что с ним приключится такая беда, он бы не поверил. Азиз никогда не болел, был отличником в школе. Даже боксом занимался! Поздней осенью слёг с обычной ОРВИ. Быстро поправился. Только вот кашель не проходил. Менялись назначения, врачи, но диагноз выяснился при госпитализации, и оказался страшным.

"Его везут по коридору и слышится только его хрип, что он не может вздохнуть, и кашель. И в этот момент зашла врач и объявила наш диагноз", - рассказывает мама.

Острый лимфобластный лейкоз. Трижды мальчика буквально вытаскивали с того света. И, как только ребёнок пошёл на поправку, снова - новый удар.



"Выясняется - рецидив. Думала, это самое страшное, что мы услышим. Но страшнее всего - услышать, что после рецидива лечение может не помочь", - говорит мама.

Азиз снова прошёл курс химиотерапии. В течение месяца планируется пересадка костного мозга. Чтобы она прошла успешно, как воздух необходимы редкие лекарства. Без них даже простейшая инфекция для ослабленного организма мальчика – злейший, смертельный враг.

"Необходимо проводить эту терапию в ближайшее время, потому что у пациента в отсутствие клеток, в отсутствие иммунитета инфекции протекают крайне быстро и крайне тяжело. Если терапия не будет проводиться вовремя, крайне высокие риски развития неблагоприятного, в том числе летального исхода", - объясняет Жемал Рахманова, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей №1 ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

Дорогостоящие препараты необходимы как можно скорее. Но на их покупку нужно целое состояние - 2245803 рублей. Родители Азиза в растерянности. Таких денег в родном селе им не заработать.

"Я бы хотела обратиться к неравнодушным людям с просьбой помочь Азизу вернуться к нормальной жизни. Помогите, пожалуйста, Азизу", - призывает мама.

За несколько лет больничной жизни Азиз почти не видел папу и младшего брата. Сейчас мальчик мечтает снова ходить без поддержки, говорить, читать, учиться в школе. А когда лечение закончится, исполнится его заветное желание – побывать на Красной площади.

У Азиза нет возможности ждать, болезнь быстро прогрессирует, и мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Азиза Хуснуллина, программа 1783

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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