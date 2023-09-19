Жители средних широт России увидели северное сияние

Это стало возможным благодаря мощной солнечной активности

Завораживающие кадры редкого для средних широт явления - Полярного сияния. Его этой ночью могли наблюдать жители самых разных регионов России: от Подмосковья до Новосибирской области.

Видео и фото с ярким свечением в ночном небе быстро разлетелись по соцсетям. Всполохи над горизонтом плавно меняют цвет, переливаясь зеленым, фиолетовым, розовым.

Как объясняют специалисты, такое природное шоу стало возможным благодаря мощной солнечной активности, которая в свою очередь спровоцировала магнитную бурю на Земле.

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