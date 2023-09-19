Guardian: Запад теряет терпение из-за разгула коррупции на Украине

Западным партнерам не нравится отправлять помощь в коррумпированную страну

На Западе предупредили, что скоро потеряют терпение, если Украина не продемонстрирует серьезность намерений бороться с коррупцией. Об этом во вторник, 19 сентября, пишет The Guardian со ссылкой на западных дипломатов.

Собеседники издания напомнили, что многие страны посылают значительные ресурсы на Украину, однако "правительства и население скоро потеряют терпение", если киевский режим не продемонстрирует решительную борьбу с коррупцией.

Если Украина рассчитывает и далее получать от Запада помощь, ей придется сформировать "реальные институты" для решения коррупционной проблемы, резюмировал источник.

Ранее директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала коррупцию одной из причин массовой гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Она пояснила, что, "исходя из того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдаты будут получать оружие или же оставаться без него".

В Минобороны Украины прошли масштабные кадровые перестановки: сменился руководитель ведомства, а затем были уволены шесть его заместителей. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что это связано с процветающей в министерстве коррупцией.

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