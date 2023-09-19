Госдолг США установил новый рекорд

Он впервые превысил 33 млрд долларов

Госдолг США побил очередной рекорд. Впервые в истории он превысил 33 триллиона долларов. Данные опубликовал Минфин. Предыдущий психологический рубеж в 32 триллиона был пройден всего 3 месяца назад.

В начале года страна оказалась на пороге дефолта. Тогда уровень заимствований перешагнул максимально допустимый лимит. Министерству финансов пришлось задействовать чрезвычайные меры, чтобы продолжить финансовые операции. Вашингтон повысил потолок госдолга, что позволит и дальше беспрепятственно включать печатный станок.



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