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Госдолг США установил новый рекорд

11:41
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Он впервые превысил 33 млрд долларов

Госдолг США побил очередной рекорд. Впервые в истории он превысил 33 триллиона долларов. Данные опубликовал Минфин. Предыдущий психологический рубеж в 32 триллиона был пройден всего 3 месяца назад.

В начале года страна оказалась на пороге дефолта. Тогда уровень заимствований перешагнул максимально допустимый лимит. Министерству финансов пришлось задействовать чрезвычайные меры, чтобы продолжить финансовые операции. Вашингтон повысил потолок госдолга, что позволит и дальше беспрепятственно включать печатный станок.
 

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