Бочкарев: Завершается строительство пересадки между двумя станциями метро "Кленовый бульвар"

Полностью выполнены монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях

Завершен основной конструктив пересадочного узла между одноименными станциями "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) и планируемой Бирюлёвской ветки метро. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Полностью выполнены монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях, завершается устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции Большой кольцевой линии. Всего в ходе работ уложено почти 4 000 кубов бетона.

По словам и.о заместителя мэра, станция "Кленовый бульвар" расположена в активно развивающемся районе столицы, а сам пересадочный узел – на пересечении Кленового бульвара и Коломенской улицы. Ожидаемый пассажиропоток в пиковые часы здесь составит порядка 25 тысяч человек.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (строительное подразделение Группы компаний "Мосинжпроект" – генерального проектировщика и подрядчика по строительству новых станций метро) Константин Маслаков, устройство пересадки и конструктивные решения, обеспечивающие связь между станциями, зависят от условий расположения данных станций.

Большинство современных пересадочных узлов устроены так, чтобы пассажир с одной станции метро мог комфортно перейти на станцию другого направления, совершив всего одну пересадку и при этом не поднимаясь на поверхность.

Столичные власти не только расширяют сеть московского общественного транспорта, но и уделяют большое внимание благоустройству прилегающих территорий. Мэр города Сергей Собянин напомнил, что открытие новой линии – это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру. Людей становится больше, в связи с чем приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты.

Градоначальник также отметил, что при проектировании и строительстве новых объектов Московского метрополитена все чаще применяются современные цифровые технологии. Например, с помощью 3D-моделирования выполняют виртуальное строительство станций, чтобы обнаружить и исправить ошибки, которые могли бы возникнуть при реальном возведении объекта.

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