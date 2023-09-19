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Игорь Николаев перенес сложную операцию на сердце

12:09
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Артист в тяжелом состоянии

Российскому певцу и композитору Игорю Николаеву провели операцию на сердце.

Ему сделали коронарное шунтирование, сообщил источник "Известий". Сейчас Николаев находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

О госпитализации 63-летнего Игоря Николаева в одну из столичных клиник стало известно 14 сентября. Музыкант пожаловался на боли в груди и проблемы с сердцем.

В январе 2023 года у Николаева случился инфаркт. Артист перенес операцию на сердце – ему поставили два стента.

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