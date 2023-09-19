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Пентагон анонсировал скорую доставку танков Abrams на Украину

11:57
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Скоро прибудут первые 10 из 31 машины

Американские танки M1 Abrams скоро доставят на Украину.

Об этом во вторник, 19 сентября, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

ДО конца сентября будут поставлены более 10 машин. Всего Минобороны США обещали поставить на Украину 31 танк Abrams, уточняет ТАСС.

Ранее в Пентагоне анонсировали поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном. По данным ведомства, такие снаряды предназначены исключительно для танков Abrams.

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