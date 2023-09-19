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Лукашенко объяснил востребованность Белоруссии в России

12:12
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Страны продолжают укреплять партнерство

Белоруссия на сегодняшний день востребована в России как никогда. Такое заявление сделал во вторник, 19 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политик указал на то, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями: республика сохранила свои промышленные гиганты, кроме того, в стране успешно развивают научную отрасль, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска в рамках Союзного государства России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно.

В августе, поздравляя Лукашенко с днем рождения, Путин заявил, что искренне дорожит взаимопониманием, установившимся между политиками. Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны смогут преодолеть любые трудности.

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