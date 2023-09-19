Переговоры Путина и Си Цзиньпина могут пройти в октябре

Об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев

Россия рассчитывает на проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в октябре. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политик встретился в Москве с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили важные темы международной и двусторонней повестки. При этом Патрушев подчеркнул, что Россия поддерживает Пекин по вопросу Тайваня, Синцзяна, Тибета и Гонконга, который Запад использует для дискредитации КНР.

Что касается будущих переговоров лидеров двух государств в Пекине в рамках участия Путина в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", секретарь Совбеза отметил, что Москва рассчитывает на обстоятельное обсуждение, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая объяснили, зачем Ван И приехал в Россию. В ведомстве объяснили это необходимостью обмена мнениями с российскими партнерами по вопросам, представляющим интерес в сфере безопасности.

Запад, недовольный укреплением отношений Москвы и Пекина, видит угрозу в российско-китайском сотрудничестве, при этом западные политики допускают необдуманные высказывания. Глава МИД Германии Анналена Бербок, например, возмутила Пекин заявлением о том, что в случае победы России на Украине будет подан пример "другим мировым диктаторам — таким, как китайский председатель Си Цзиньпин".

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