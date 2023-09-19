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Балицкий: ВСУ планируют третью волну контрнаступления

12:41
  • вторник
  • 19 сентября 2023

До сих пор украинская армия не имела успеха

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали третью волну контрнаступления. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

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Кадры уничтожения боевиков ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр

Как отметил политик, в регионе ожидают пресловутой третьей волны контрнаступления ВСУ до конца сентября, поскольку "силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе".

При этом Балицкий предупредил, что "еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", сообщает ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации, а контрнаступление "не очень быстрое".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал фактически противоречащее заявление. По утверждению чиновника, распиаренное странами "коллективного" Запада контрнаступление ВСУ "увенчалось успехом".

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