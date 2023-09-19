В Москве возбудили дело из-за угроз российскому военкору

Неизвестный грозился запустить БПЛА в дом журналиста

Следственный комитет России возбудил дело по факту угроз военному корреспонденту Владиславу Шурыгину.

Дело расследуется по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Кроме того, Зюзинский межрайонный прокурор Москвы предложил возбудить еще одно дело - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее сообщалось, что Шурыгину позвонил неизвестный. Он представился наводчиком, который готовится запустить беспилотник по адресу проживания журналиста. Кроме того, военкору неоднократно поступали и другие телефонные звонки с угрозами.

Владислав Шурыгин регулярно освещает события СВО, является военным экспертом в АО "Первый канал". Предполагается, что преступные действия связаны с профессиональной деятельностью военкора.

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