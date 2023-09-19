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Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

12:41
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Применено высокоточное оружие

Минобороны Азербайджана сообщило о применении в Нагорном Карабахе высокоточного оружия по позициям ВС Армении и военным объектам.

"С целью обеспечения безопасности наших военнослужащих и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики", - объяснили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Российских миротворцев предупредили о начале "локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе".

Минобороны Армении пока не комментировало ситуацию. 

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