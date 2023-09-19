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Захарова объяснила, зачем Зеленский едет в США

12:58
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Политика примет Джо Байден

Украинский президент Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие. Об этом во вторник, 19 сентября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Как отметила чиновница, "очередной гастрольный тур Зеленского" преследует цель "клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев", сообщает ТАСС.

США остаются крупнейшим донором Украины с точки зрения объемов военной и финансовой помощи. Однако с выделением очередной порции финансирования для нужд Киева возникли затруднения: Конгресс не спешит удовлетворять заявку президента Джо Байдена на 24 млрд долларов.

Ожидается, что это станет темой обсуждения при встрече Зеленского и Байдена. Также президент Украины может встретиться с группой конгрессменов.

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