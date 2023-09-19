Захарова объяснила, зачем Зеленский едет в США

Политика примет Джо Байден

Украинский президент Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие. Об этом во вторник, 19 сентября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница, "очередной гастрольный тур Зеленского" преследует цель "клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев", сообщает ТАСС.

США остаются крупнейшим донором Украины с точки зрения объемов военной и финансовой помощи. Однако с выделением очередной порции финансирования для нужд Киева возникли затруднения: Конгресс не спешит удовлетворять заявку президента Джо Байдена на 24 млрд долларов.

Ожидается, что это станет темой обсуждения при встрече Зеленского и Байдена. Также президент Украины может встретиться с группой конгрессменов.

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