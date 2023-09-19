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Россия и КНР перевели торговые расчеты в рубли и юани на 90%

13:18
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Дедолларизация мировой экономики продолжается

Доля рубля и китайского юаня в торговых расчетах между Россией и Китаем достигла 90%. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал российский министр экономического развития Максим Решетников.
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Политик отметил, что прежде доля российского рубля в таких расчетах составляла 4%, сейчас показатель достиг 20%.

Решетников пояснил, что упор на юани в торговле России с Китаем неизбежен, исходя из размеров китайской экономики и конвертируемости валюты. При этом юань применяется и в торговле с третьими странами, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что все больше расчетов в торговле с другими странами идет в рублях, доля национальной валюты на экспортном рынке за полтора года выросла более чем втрое.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США, поскольку американские власти используют доллар как инструмент не только борьбы за преимущество, но и как "средство реализации своей агрессии".

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