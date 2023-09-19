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МИД России выступит с заявлением в связи с ситуацией в Карабахе

13:38
  • вторник
  • 19 сентября 2023

В настоящий момент идут контакты с Баку

Россия контактирует с Азербайджаном в свете проведения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Баку предоставляет Москве информацию о проведении операции. По итогам контактов будет опубликовано заявление МИД России по ситуации в Карабахе.

Захарова также отметила, что Москва пока не получала от Турции официальных предложений провести четырехстороннюю встречу по армяно-азербайджанскому урегулированию.

Ранее Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Баку требует "разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении и восстановления конституционного строя".

Российские миротворцы проинформированы о проводимой операции.

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