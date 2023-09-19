ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WSJ: экс-главу МИД Китая уволили за внебрачного ребенка в США

13:37
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Официальная причина неизвестна

Цинь Ган был уволен с должности министра иностранных дел Китая после того, как стало известно о его любовной связи. Об этом во вторник, 19 сентября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные информированные источники.

По словам собеседников издания, этот роман продолжался на протяжении всего пребывания Цинь Гана на посту посла Китая в США — с июля 2021 по январь 2023 года.

Результатом интрижки Цинь Гана стало появление на свет ребенка в Соединенных Штатах. Китайские власти сочли действия дипломата нарушением требований национальной безопасности.

Помимо увольнения в отношении Цинь Гана начали расследование, оно до сих пор продолжается.

Тем временем из публичного пространства исчез министр обороны Китая Ли Шанфу. Официально Пекин никак не комментирует местонахождение политика и причины, по которым он перестал появляться на публике. При этом FT со ссылкой на американскую разведку пишет, что Ли Шанфу был снят с должности и находится под следствием.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Экс-глава МИД Китая Цинь Ган
Экс-глава МИД Китая Цинь Ган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.