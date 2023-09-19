WSJ: экс-главу МИД Китая уволили за внебрачного ребенка в США

Официальная причина неизвестна

Цинь Ган был уволен с должности министра иностранных дел Китая после того, как стало известно о его любовной связи. Об этом во вторник, 19 сентября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные информированные источники.

По словам собеседников издания, этот роман продолжался на протяжении всего пребывания Цинь Гана на посту посла Китая в США — с июля 2021 по январь 2023 года.

Результатом интрижки Цинь Гана стало появление на свет ребенка в Соединенных Штатах. Китайские власти сочли действия дипломата нарушением требований национальной безопасности.

Помимо увольнения в отношении Цинь Гана начали расследование, оно до сих пор продолжается.

Тем временем из публичного пространства исчез министр обороны Китая Ли Шанфу. Официально Пекин никак не комментирует местонахождение политика и причины, по которым он перестал появляться на публике. При этом FT со ссылкой на американскую разведку пишет, что Ли Шанфу был снят с должности и находится под следствием.

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