Венгрия анонсировала масштабные учения из-за Украины

Маневры пройдут в восьми районах страны

Венгрия проведет в ноябре крупнейшие за последние несколько лет учения в связи с конфликтом на Украине. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал начальник венгерского Генерального штаба генерал Габор Бёрёнди.

Военный уточнил, что данные маневры состоятся одновременно в восьми районах страны, сообщает ТАСС.

Тем временем на фоне конфликта на Украине НАТО под эгидой Германии решила пригрозить России учениями в Балтийском море "Северное побережье — 2023", которые проводились в начале сентября у берегов Латвии и Эстонии. Их целью было направить России "четкий сигнал бдительности".

На этом фоне полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предупредил, что потенциальные учения НАТО в акватории Черного моря могут привести к противостоянию между Москвой и Вашингтоном.

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