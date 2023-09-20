Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Луна в Скорпионе конфликтует с другими планетами

Овны

С деньгами у вас сегодня не очень: вы получите меньше, чем рассчитывали. Зато хорошие новости придут с работы – ваши проекты пойдут в гору и это вас окрылит.

Тельцы

Обычно аккуратные в делах представители знака сегодня рискуют набедокурить. В документы, платежи, переписки может закрасться ошибка, проверяйте информацию и не торопитесь.

Близнецы

Ваши разбросанность и желание бежать сразу за двумя, а то и тремя зайцами могут сыграть плохую шутку. Успех возможен только в одном деле, остальные подождут.

Раки

Вам в этот день придется объясняться с начальством, чиновниками или сотрудниками ГИБДД. Чтобы избежать проблем, вам придется приручить свой страх.

Львы

Редкий случай, когда каждому представителю этого знака потребуется партнер, помощник или консультант. Не стесняйтесь обращаться за помощью, ведь вы не обязаны знать и уметь все.

Девы

Вы можете испытывать небольшой упадок сил или охлаждение со стороны партнера. Не волнуйтесь, это скоро закончится, так действует неудачное положение Солнца.

Весы

Вам не захочется сегодня не только общаться, но даже выходить из дома. Если есть возможность, так и сделайте, посвятив день делам, которые давно откладывали.

Скорпионы

Луна в вашем знаке конфликтует с другими планетами, и вам может передаться ее настроение. Не торопитесь обижаться, завтра от этих мыслей не останется и следа.

Стрельцы

Нерабочее настроение может помешать провести время продуктивно. Составьте список дел и четко придерживайтесь его, иначе весь день провисите в интернете.

Козероги

Формальные согласования, бумажная волокита и другие мелкие дела ждут вас. Вечером устройте себе релакс и расслабьтесь, чтобы снять напряжение.

Водолеи

Вы сегодня будете очень заняты, но глобальных успехов вряд ли достигнете. Это день мелких дел, которые важно иногда переделывать, чтобы они не накапливались.

Рыбы

В вашей группе поддержки Луна и Юпитер, правда, между собой они в ссоре. Если близкие или друзья переругаются друг с другом, знайте – это не всерьез и скоро закончится!

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