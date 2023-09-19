В Москве показали фильм о расправе над детьми в Ейске в 1942 году

Нацисты расправились над воспитанниками детского дома

Преступления, которые нельзя забыть. В Москве прошел премьерный показ документального фильма "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети". Его организовало Российское общество "Знание".

Зрителями стали студенты и преподаватели исторических факультетов. Лента рассказывает о трагических событиях осени 1942 года в Ейске. Тогда нацисты убили почти всех воспитанников городского детского дома, они были инвалидами.

По словам организаторов сеанса, цель подобных проектов — побудить задуматься о циничных мотивах фашистов, которые зачастую находят своих последователей и сегодня.

"Эта такая картина, которая показывает, как достаточно жесткие вещи, серьезные, могут стать обыденностью. И, к сожалению, эта обыденность - это вот такая черта нацизма, о котором нельзя забыть. И вот такие работы — это патроны в той борьбе, которую против нас пытается вести Запад в попытке поменять историю", - говорит Кирилл Хвиль, заместитель генерального директора Российского обществ "Знание".



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