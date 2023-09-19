ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве показали фильм о расправе над детьми в Ейске в 1942 году

14:45
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Нацисты расправились над воспитанниками детского дома

Преступления, которые нельзя забыть. В Москве прошел премьерный показ документального фильма "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети". Его организовало Российское общество "Знание".

Зрителями стали студенты и преподаватели исторических факультетов. Лента рассказывает о трагических событиях осени 1942 года в Ейске. Тогда нацисты убили почти всех воспитанников городского детского дома, они были инвалидами.

По словам организаторов сеанса, цель подобных проектов — побудить задуматься о циничных мотивах фашистов, которые зачастую находят своих последователей и сегодня.

"Эта такая картина, которая показывает, как достаточно жесткие вещи, серьезные, могут стать обыденностью. И, к сожалению, эта обыденность - это вот такая черта нацизма, о котором нельзя забыть. И вот такие работы — это патроны в той борьбе, которую против нас пытается вести Запад в попытке поменять историю", - говорит Кирилл Хвиль, заместитель генерального директора Российского обществ "Знание".
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фильм о расправе над детьми в Ейске в 1942 году
Фильм о расправе над детьми в Ейске в 1942 году
Показ фильма о расправе над детьми в Ейске в 1942 году
Показ фильма о расправе над детьми в Ейске в 1942 году
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.