Москва призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь

И вернуться к дипломатическому урегулированию

В Нагорном Карабахе резко обострилась обстановка. Из Степанакерта приходят сообщения о мощных артиллерийских обстрелах. Взрывы слышны в окрестностях города. Звучат сирены воздушной тревоги.

В Министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили о начале в Карабахе контртеррористической операции локального характера для "восстановления конституционного строя". В ведомстве добавили, что для эвакуации населения из опасной зоны созданы гуманитарные коридоры.

Эскалацию обстановки прокомментировали в нашем МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

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