ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

15:03
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Мэр приехал оценить результаты благоустройства

14 спортивных площадок и 16 зон для пикника с беседками. В столичном районе Нагатино-Садовники открылся новый парк. Он расположен в пойме реки Жужи и прилегающих территориях. Оценить результат работ по благоустройству сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также пообщался со студентами находящегося рядом колледжа.

 

Эту часть поймы реки Жужа в Нагатино-Садовниках называют Савкиным оврагом. По легенде в 17 веке здесь скрывался разбойник Андрей Савка. Это был лидер повстанческого движения на юге Польши. Еще недавно это место было заброшено, теперь здесь - комфортная зона отдыха. Строителям понадобилось всего семь месяцев, чтобы удивить местных жителей переменами

"Даже с собакой не решалась туда спуститься. Если мы раньше выходили, чтобы идти в секцию, которая находится на той стороне, минут за сорок, то сейчас нам десять минут. Все освещено, ребенок ходит один", - говорит местная жительница Наталья Шамитова.

Вдоль реки организовали 16 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками. Для владельцев собак - специальные площадки для выгула питомцев. Детская площадка - особая гордость строителей. Ей дали название "Логово разбойника" в память о том самом разбойнике Савке.

На левом берегу Жужи раскинулась и многофункциональная спортивная зона с площадками для настольного тенниса, воркаута, волейбола и баскетбола

Перемены в столичном районе Нагатино-Садовники оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помните, что здесь было до этого: овраги, гаражи, помойки. Сделали парк в центре Нагатино-Садовников, сделали набережную в этом году, ул. Нагатинскую. Район преобразился в лучшую строну. Парк со спортивной площадкой. Можно заниматься с утра и до вечера. Главное – в школу не забывать ходить", - говорит Сергей Собянин.

Комфорт и безопасность прогулок в парке обеспечивают более двухсот опор наружного освещения, которые включены в систему "Умный город".

"Спортивные площадки у нас отключаются в 11 вечера, чтобы не мешать сну местных жителей. Детские площадки работают чуть попозже, освещение дорожек пешеходных, соответственно, у нас работает до утра", - объясняет Денис Серов, заместитель генерального директора генпродрядной организации.

В общей сложности в районе Нагатино-Садовники за последнее время благоустроили 22 двора общей площадью 15 гектаров. Совсем по-другому выглядят улица Нагатинская и парк Садовники. Завершены работы и на Нагатинской набережной. Больница имени Юдина тоже прежила серьезную модернизацию.

"Сейчас в распоряжении наших пациентов не только уютные, комфортные палаты, но и просторные операционные, оснащенные по последнему слову техники", - говорит Светлана Мерзахамитова, заместитель главного врача по лечебной работе ГКБ имени Юдина.

Благоустроили и территорию вокруг больницы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин общается со спортсменами
Сергей Собянин общается со спортсменами
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство парка
Благоустройство парка
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство парка
Благоустройство парка
Спортивная площадка
Спортивная площадка
Благоустройство парка
Благоустройство парка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.