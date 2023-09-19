Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Мэр приехал оценить результаты благоустройства

14 спортивных площадок и 16 зон для пикника с беседками. В столичном районе Нагатино-Садовники открылся новый парк. Он расположен в пойме реки Жужи и прилегающих территориях. Оценить результат работ по благоустройству сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также пообщался со студентами находящегося рядом колледжа.

Эту часть поймы реки Жужа в Нагатино-Садовниках называют Савкиным оврагом. По легенде в 17 веке здесь скрывался разбойник Андрей Савка. Это был лидер повстанческого движения на юге Польши. Еще недавно это место было заброшено, теперь здесь - комфортная зона отдыха. Строителям понадобилось всего семь месяцев, чтобы удивить местных жителей переменами

"Даже с собакой не решалась туда спуститься. Если мы раньше выходили, чтобы идти в секцию, которая находится на той стороне, минут за сорок, то сейчас нам десять минут. Все освещено, ребенок ходит один", - говорит местная жительница Наталья Шамитова.

Вдоль реки организовали 16 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками. Для владельцев собак - специальные площадки для выгула питомцев. Детская площадка - особая гордость строителей. Ей дали название "Логово разбойника" в память о том самом разбойнике Савке.

На левом берегу Жужи раскинулась и многофункциональная спортивная зона с площадками для настольного тенниса, воркаута, волейбола и баскетбола

Перемены в столичном районе Нагатино-Садовники оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помните, что здесь было до этого: овраги, гаражи, помойки. Сделали парк в центре Нагатино-Садовников, сделали набережную в этом году, ул. Нагатинскую. Район преобразился в лучшую строну. Парк со спортивной площадкой. Можно заниматься с утра и до вечера. Главное – в школу не забывать ходить", - говорит Сергей Собянин.

Комфорт и безопасность прогулок в парке обеспечивают более двухсот опор наружного освещения, которые включены в систему "Умный город".

"Спортивные площадки у нас отключаются в 11 вечера, чтобы не мешать сну местных жителей. Детские площадки работают чуть попозже, освещение дорожек пешеходных, соответственно, у нас работает до утра", - объясняет Денис Серов, заместитель генерального директора генпродрядной организации.

В общей сложности в районе Нагатино-Садовники за последнее время благоустроили 22 двора общей площадью 15 гектаров. Совсем по-другому выглядят улица Нагатинская и парк Садовники. Завершены работы и на Нагатинской набережной. Больница имени Юдина тоже прежила серьезную модернизацию.

"Сейчас в распоряжении наших пациентов не только уютные, комфортные палаты, но и просторные операционные, оснащенные по последнему слову техники", - говорит Светлана Мерзахамитова, заместитель главного врача по лечебной работе ГКБ имени Юдина.

Благоустроили и территорию вокруг больницы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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