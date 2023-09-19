В Москве создали деталь для ядерного реактора. Аналоги раньше закупали на Западе

Получилось даже лучше, чем иностранные аналоги

Маленькая деталь для сложных условий! В Москве разработали специальный разъём с изолятором, способным выдерживать радиационное воздействие. Элемент сравнительно небольшой, но очень нужный для производства атомных реакторов и ледоколов. Раньше его закупали за рубежом, но теперь в этом нет необходимости.

Всего пара минут и из-под токарного станка выходит уникальная деталь, над которой специалисты трудились долгих четыре месяца. Всё потому, что это изделие будет работать в очень сложных условиях.

"Внутри гермооболочки находится оборудование, которое необходимо соединить с оборудованием, находящимся вне гермооболочки. Это могут быть как какие-то простые системы, например, система видеонаблюдения, где камера стоит внутри гермооболочки, а оператор находится вне этой гермооболочки, так и какие-то сложные телеметрические системы, следящие за параметрами реактора", - объясняет Михаил Козлов, ведущий конструктор.

В России таких разъемов с изолятором, способным выдерживать радиационное воздействие, никогда не делали. Производители атомных реакторов для ледоколов, кому и потребовались такие компоненты электрических проводов, всегда пользовались зарубежными. Но с учетом санкций, пришлось поддержать программу импортозамещения. И получилось даже лучше, чем иностранные аналоги.

"Конструктор долго думал. Здесь на самом деле в простенькой детали очень много ноу-хау. Именно по удобству сборки, и по надежности, и по точности, и фиксации контактов. Изолятор встает точно в корпус и абсолютно хорошо фиксирует контакты. И очень удачно собирается", - говорит Григорий Ляпкало, начальник участка.

На Московском кабельном заводе полный цикл производства. Здесь эти разъемы разрабатывали конструкторы, чертили проектировщики, а токари уже воплощают в жизнь. Немаловажный процесс – правильная сборка такого разъема. Впрочем, даже если мастер где-то ошибся, каждая единица всегда проходит несколько этапов проверки. В первую очередь, на правильную передачу электрического тока и соответствующее заявленному сопротивление. А также физические условия. В криокамере каждое изделие подвергают критическим температурным нагрузкам, а затем снова тестируют.

"Суть испытания в том, что мы помещаем кабельную сборку в камеру, выдерживаем определенное количество времени, вытаскиваем и проверяем на критерии годности. Опять же это и электрические параметры и внешние", - говорит Никита Молчанов, начальник лаборатории комплексных испытаний.

Соединители призваны работать в самых суровых условиях нашей планеты. Поэтому точность и качество их исполнения отслеживают до мельчайших деталей. Ведь если они подведут, оператор ядерного реактора рискует вовремя не заметить неполадки. А это в свою очередь приведет к более крупным проблемам. Хоть такой продукт и узкопрофильный, и изготавливается небольшими партиями, конструкторы к его разработке подошли с самой высокой долей ответственности.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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