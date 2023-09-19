В квартире на юге Москвы нашли убитого младенца

В убийстве подозревают мать

Столичные следователи и полицейские работают в жилом доме на улице Таганрогская в районе Люблино. Там убили 10-месячного мальчика. Подозреваемая - его мать.

По предварительным данным, 36-летняя женщина задушила ребенка. Что её толкнуло на такой поступок, пока непонятно. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщине будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Кроме того, в ближайшее время ей должны избрать меру пресечения. Соседи рассказывают, что никогда не видели женщину, гуляющую во дворе с коляской, но несмотря на это, отзываются о ней положительно.

"Отзывчивая, всегда говорила, что помочь, даже иногда хлебушек покупала, ничего такого плохого не могу сказать. И когда появился ребеночек, принесли угощение - тортик, все было хорошо, замечательно. Даже не знаю, почему такое произошло", - говорит соседка.



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