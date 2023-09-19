Девушка Мазай: как финансист из Подмосковья спасает диких зайцев

Кристина Григорьева открыла центр реабилитации для зайцев

Не дедушка, а девушка Мазай. В Новой Москве есть необычный центр реабилитация для диких зайцев. Постояльцев сюда привозят не только из соседних районов, но даже со всей страны. Животных, попавших в беду, здесь выхаживают, а затем отпускают на волю. Правда, далеко убежать удаётся не всем.

Длинные уши, мощные задние лапы и, конечно, настороженный взгляд — все это о зайце. Содержать такого красавца в домашних условиях нельзя, неправильный рацион и уход со стороны человека может просто погубить дикое животное. Но в центре реабилитации "Дом зайца" знают подход к косому.

"Мы подселяем зайчат к нашим невыпускным животным. И уже наши невыпускные занимаются их воспитанием, а иногда и выкармливанием, потому что у нас зайцы приносят потомство. Да, это довольно редкое явление, потому что зайцы в неволе плохо размножаются, но тем не менее у нас это происходит. Получается: родила зайчиха двоих-троих, а мы к ней еще - раз - и четверых подсадили", - объясняет Кристина Григорьева, создатель центра реабилитации.

Финансист по образованию, по призванию спасатель. Уже на протяжении семи лет Кристина лечит и выхаживает ушастиков, попавших в беду. На ее счету сотни сохраненных жизней. Животные поступают в центр со всей страны. Из-за большого количества постояльцев, даже пришлось купить соседний участок. Но к сожалению, вернуться на волю иногда удаётся не всем. Одни слишком привыкли к людям, другие оказались травмированы.

"Вот, к примеру, заяц Нерв. Как показательно по кличке, у него не работает малоберцовый нерв. Есть у нас зайчик с ампутированной задней лапой. Очень много трехлапых привезли, люди, когда по весне триммером косят, не замечают зайчат", - говорит Григорьева.

Каждого зайца здесь любят и ценят. Кормят беляков и рысаков хорошо, взрослая особь съедает почти 1,5 кг пищи за сутки. Но главная задача волонтеров при уходе - это минимизировать контакт животного с человеком, поэтому их стараются держать в приюте не больше месяца.

С каждым годом в разных регионах России численность беляка и рысака снижается. В Москве и области оба вида и вовсе внесены в Красную книгу, поэтому так важно не просто как можно раньше отпустить зайца на волю, а еще сделать это максимально бережно и осторожно.

"Это территория Новой Москвы. То есть это большой лесной массив. Скажем, максимально приближенная среда обитания именно для зайцев: беляков и рысаков. Мы здесь видим и еловый лес, и опушки, и водоем здесь в 500 метрах огромный. То есть они без проблем найдут место, где спрятаться и попить, что немаловажно в данный период", - говорит Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Теперь от выпущенных в природу зайцев уже летом ждут потомства. Чтобы отследить популяцию, за ними даже будут приглядывать через фотоловушки. Но, конечно, больше всего волонтеры надеются, что их уже бывшие постояльцы будут здоровы и смогут найти новый дом.

Сергей Деянов, "ТВ Центр".

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