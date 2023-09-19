В Ереване заявили об отсутствии армянских военных в Карабахе

Заявления Баку назвали ложью
У Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе.
Заявления официальных лиц и СМИ Азербайджана – это ложь, об этом днем во вторник, 19 сентября, сообщило министерство обороны страны.
Ранее Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Баку требует "разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении и восстановления конституционного строя".
Российские миротворцы проинформированы о проводимой операции. Москва находится в контакте с Баку и просит стороны вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. По итогам разговора МИД России выступит с заявлением.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"