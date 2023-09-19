Жителям блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Выплата приурочена к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документ опубликован во вторник, 19 сентября.

В соответствии с президентским указом в декабре 2023 — январе 2024 года в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

В августе глава государства распорядился назначить дополнительную ежемесячную выплату россиянам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда". Их официально приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны.

Ко Дню Победы российские ветераны традиционно получили единовременные праздничные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства были направлены примерно 14 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны.

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