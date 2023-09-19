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Tasnim: Шойгу собирается в Иран

14:44
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Москва пока не подтверждала эту информацию

Российский министр обороны Сергей Шойгу посетит Тегеран с визитом. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.
МИД Ирана опроверг поставки боевых дронов России

Предполагается, что Шойгу встретится в Иране с представителями командования армии исламской республики, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.

Военные обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

В августе в России побывала иранская военная делегация. Ее возглавлял командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари. В Главном командовании Сухопутных войск стороны обсудили военное сотрудничество и взаимодействие по реализации проектов повышения боеготовности вооруженных сил обеих стран.

До этого, в июле, Сергей Шойгу побывал в Северной Корее, где передал лидеру страны Ким Чен Ыну личное послание Владимира Путина. Министр подчеркнул, что Россия намерена укреплять взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в соответствии с взаимными интересами двух стран.

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