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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

14:32
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Его планируют отмечать 30 сентября

Госдума приняла в первом чтении и в целом приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией.

Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", праздник предлагается отмечать 30 сентября.

Ранее документ в нижнюю палату парламента внес президент России Владимир Путин. В пояснительной записке сказано, что новый праздник связан с исторической общностью народов и является результатом волеизъявления миллионов людей.

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября Путин подписал договор о вхождении новых регионов в состав России.

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