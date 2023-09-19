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ВС России отразили три атаки радикалов на краснолиманском направлении

14:56
  • вторник
  • 19 сентября 2023

В ДНР поражены два склада вооружения ВСУ

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга во вторник, что за сутки на запорожском направлении ВС России уничтожили более 175 украинских военных, на краснолиманском отразили три атаки ВСУ.

На донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ у Майорска и Каменки, потери противника составили до 225 военных. Поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны боевиков.

Кроме того, в ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Также сообщается, что за сутки ПВО России перехватила 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сбиты 38 украинских беспилотников.

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