МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за встречи Путина и Ким Чен Ына

Сеул недоволен сближением Москвы и Пхеньяна

Посла России в Южной Корее Андрея Кулика во вторник, 19 сентября, вызвали в южнокорейское Министерство иностранных дел в связи с недавними переговорами руководителей России и КНДР.

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Чан Хо Чжин выразил российскому дипломату недовольство контактами Москвы и Пхеньяна по вопросам, связанным с военным сотрудничеством.

Чан Хо Чжин призвал Россию незамедлительно прекратить развивать военные связи с КНДР, которые, по мнению официального Сеула, могут навредить отношениям России и Южной Кореи, сообщает "Интерфакс".

Ранее обеспокоенность сотрудничеством России и КНДР выразила "Большая семерка". Члены G7 заявили, что оно может привести "к нарушению соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и подорвать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

При этом спикер Кремля подчеркивал, что Москва и Пхеньян, вопреки слухам, не подписывали каких-либо военных соглашений.

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