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В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после слов о ВТО

15:23
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Брюссель не воспринимает Киев в качестве полноценного участника торгового пространства Евросоюза

Замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в злоупотреблении алкоголем во время его выступления по поводу подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, передает издание Politico со ссылкой на комментарий высокопоставленного дипломата ЕС.  

Украина решила жаловаться на Польшу, Словакию и Венгрию в ВТО
РАР: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу ЕК по украинскому зерну

Напомним, что в минувшую пятницу в ЕК сообщили о решении не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран. Сразу после этого заявления власти Польши, Венгрии и Словакии объявили о продлении этих ограничений в одностороннем порядке. Позднее заместитель министра экономики Украины заявил, что Киев в ответ на "недружественные" действия Варшавы, Будапешта и Братиславы планирует направить жалобу в ВТО.

"Это мужчина был пьян?" – заявил один из дипломатов ЕС, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом в ответ на обвинения украинский чиновник подчеркнул, что, несмотря на заслуги ВСУ в защите "демократических" ценностей ЕС и США, политический истеблишмент объединения все еще не готов воспринимать Украину в качестве "полноценного" участника торгового пространства Европы. По его словам, Брюссель продолжает игнорировать "ясные формулировки" от Киева. 

Ранее журналисты информагентства PAP сообщили, что Польша, Венгрия и Братислава объявили бойкот координационной платформе Еврокомиссии по экспорту украинского зерна в ведущие страны Европы. По данным аналитиков агентства, власти Варшавы, Будапешта и Братиславы приняли такое решение из-за угроз Киева.

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