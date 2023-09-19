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Россия опровергла спекуляции о военном сотрудничестве с КНДР

15:36
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Реальная угроза для Корейского полуострова исходит не от России, а от США

Муссируемые американскими и южнокорейскими СМИ спекуляции на тему якобы военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна лишены всяких оснований. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал посол России в Южной Корее Андрей Кулик.
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Дипломат, которого вызвали для дачи объяснений в МИД Южной Кореи, указал, что реальная угроза для безопасности на Корейском полуострове "исходит от бурной и несоразмерной военной активности Республики Корея и США на полуострове".

Кулик напомнил, что Сеул и Вашингтон пытаются сдерживать КНДР силовыми средствами, что дестабилизирует обстановку в регионе, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва и Пхеньян, вопреки слухам, не подписывали каких-либо военных соглашений. Спикер Кремля также напомнил, что Россия добросовестно соблюдает резолюции Совета Безопасности ООН, несмотря на развитие отношений с Северной Кореей.

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