Захарова: Баку уведомил Москву об операции в Карабахе за несколько минут

Российские миротворцы не знали о готовящейся операции

Баку уведомил Москву о возможности проведений "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха за "несколько минут" до начала боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что буквально несколько часов назад в Минобороны Азербайджана сообщили о проведении локальных "антитеррористических операций" в Восточном Закавказье. Примечательно, что "либеральные" медиа стран "коллективного" Запада опубликовали ряд публикаций, в которых говорится, что Баку якобы заранее предупредил Москву о готовящейся операции.

"Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - написала Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что публикации "либеральных" СМИ Запада по поводу роли Москвы в эскалации напряженности между Баку и Ереваном "не соответствует действительности". По ее словам, азербайджанские дипломаты и военные не предупреждали российских миротворцев о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия. По мнению высокопоставленного дипломата, участники конфликта должны вернуться к дипломатическому урегулированию политических разногласий.

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