Западные СМИ уверены в непричастности России к случившемуся

Украинские следственные органы дадут юридическую оценку событиям в Константиновке в подконтрольной Киеву части Донбасса, а также появлению в The New York Times статьи о причастности к случившемуся ВСУ. Такое заявление сделал во вторник, 19 сентября, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чиновник написал в своих соцсетях, что "появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий".

Подоляк пообещал дать ответ на вопрос о том, что именно произошло в Константиновке — "как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране".

Он также обвинил Россию в нанесении массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины и мирному населению, что является военным преступлением, заверив в исключительно оборонительном характере действий ВСУ.

При этом Москва многократно указывала, что украинские военные атакуют мирные населенные пункты на российской территории, хотя уверяют, что всего лишь защищают свои земли. Террористическая сущность киевского режима несомненна, подчеркивали в России.

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