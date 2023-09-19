Снова взрывы: последние данные о происходящем в Нагорном Карабахе

В Минобороны Азербайджана назвали происходящее контртеррористической операцией для восстановления конституционного строя

Министерство обороны Азербайджана свои действия на территории Нагорного Карабаха называют антитеррористическими мероприятиями. Ранее сообщалось, что со стороны позиций армянской армии по ним якобы велся прицельный огонь. В Ереване все эти сообщения называли ложью, что, впрочем, не помешало Баку начать боевые действия.

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура. Призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении. Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса", - сообщили власти Азербайджана.

Азербайджанское военное ведомство публикует видеокадры, снятые с беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактаров". Сообщается, что зафиксированы удары по оборудованным долговременным позициям армянской армии и уничтожение объектов противовоздушной обороны.

"Мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской. Прежде всего наши военные работают с тем, чтобы провернуть процесс урегулирование в политило-дипломатическое русло", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Есть сообщения, что в больницы Степанакерта поступают раненые мирные жители. При этом премьер-министр Армении официально заявил: ситуация вдоль границ страны относительно стабильная.

"Основная и ключевая цель этой операции - вовлечь Республику Армения в военные действия. Хочу констатировать, что Республика Армения не участвует в военных действиях. И еще раз хочу констатировать, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе", - сказал Никол Пашинян.

12 сентября в Армении прошли совместные армяно-американские учения. А на следующий день в интервью западным изданиям Пашинян заявил, что теперь он не надеется на российских миротворцев, благодаря которым уже дважды удавалось прекращать войну в Нагорном Карабахе и которые до сих пор поддерживали мир в регионе.

Про геноцид в Ереване сегодня уже заговорили. Мол Баку пытается выгнать из региона более 120 тысяч этнических армян. В центре столицы Армении - митинг. Люди скандируют "Никол - предатель". Требуют от премьер-министра Пашиняна отреагировать более решительно на события в Карабахе.

В Москве подтвердили, что получили от Баку сообщение о начале боевых действий. Единственное - азербайджанские политики передали его буквально за несколько минут до первых ударов, а не заранее, как сообщили своими журналистам. Наши миротворческие силы, находящиеся в регионе, участие в столкновениях не принимают.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"