Запад выходит на новый виток эскалации в конфликте с Россией

Воевать будут до последнего украинца

В США Владимир Зеленский впервые с начала специальной военной операции прилетает на личном самолете. До этого западные покровители всегда предоставляли ему свой транспорт, показушно заботясь о безопасности и политическом будущем главы украинского режима. Теперь уже не заботятся - даже наоборот. По удивительному совпадению прямо в день визита New York Times публикует расследование, в котором утверждает: именно ВСУ ударили по рынку в Константиновке, убив 15 мирных жителей и ранив более 30.

"Собранные и проанализированные The New York Times доказательства, среди которых фрагменты ракет, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и сообщения в социальных сетях, говорят о том, что катастрофический удар стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук", - сказано в материале.

Многое говорит о том, что нынешнее турне Зеленского по Штатам не станет такой же триумфальной легкой прогулкой, как предыдущий его визит. Придется отчитываться перед хозяевами за провальное наступление, а еще обсуждать самое неприятное и политически опасное - президентские выборы, на проведении которых в 2024 году вопреки нежеланию Владимира Александровича, настаивает Вашингтон.

С Генассамблеей ООН тоже все сложно. Washington Post констатирует: обеспечить глобальную поддержку Киева не удастся.

"Реализовать это будет сложно, особенно в этом году. Украинские власти надеялись приехать в Нью-Йорк с крупными успехами в ходе наступления, но укрепленная российская оборона держится. Ущерб от войны сказался на ценах на продовольствие и энергоносители, что усилило призывы развивающихся стран к переговорам. При этом на примирение руководство США идти не намерено", - сказано в статье.

Воевать с Россией до последнего украинца - вот тот консенсус, к которому снова и снова приходят западные союзники. Накануне в Германии объявили о новом пакете помощи на 400 миллионов евро. А сегодня на авиабазе "Рамштайн" шеф Пентагона Ллойд Остин, сидя рядом с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщил, что давно обещанные танки "Абрамс" передадут Киеву в самое ближайшее время.

Очередной виток эскалации Запад традиционно сопровождает демонизацией Москвы. Вот, к примеру, заместитель руководителя МИДа Польши обвиняет Кремль - ни много ни мало - в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

А это уже глава Европейской дипломатии на полях Генассамблеи ООН заводит шарманку про Черноморскую инициативу. Соглашение мертво. И в этом, по мнению Жозепа Борреля, виноват вовсе не Киев, использовавший зерновой коридор для террористической деятельности, и не Запад, последовательно игнорировавший российскую часть сделки.

"Путин напрямую атакует поставки продовольствия, а цены по всему миру растут, и мы столкнемся с нехваткой продовольствия, что является прямым следствием атаки на инфраструктуру и возможности Украины ее поддерживать", - сказал Боррель.

Лицемерие евробюрократов подмечает уже и пресса Старого Света. Французские СМИ прямо пишут: обвиняя во всех бедах Россию, ЕС на деле с целью собственного обогащения увеличивает импорт зерна с Украины и сдерживает свой экспорт. Именно это способствуют росту мировых цен, а также усугубляет проблему голода в нуждающихся странах. На таком фоне не удивительно, что, к примеру, Реджеп Эрдоган искренне удивляется, когда европейцы обвиняют его в игнорировании антироссийских санкций.

""А что мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Россия - один из наших ближайших соседей, и у нас общая история. Мы запустили зерновой коридор, мы сделали это не потому, что нас просил об этом Евросоюз. Это наша гуманитарная миссия", - указал президент Турции.

Есть миссия и у Владимира Зеленского, только совсем другая. На полях Генассамблеи в Нью-Йорке он собирается встретиться с Анджеем Дудой. Официальный повод: лидеры должны обсудить экспорт украинского зерна, который был заблокирован Варшавой в одностороннем порядке. Впрочем, куда больше Зеленского интересует пиар-эффект от этих переговоров. После заявления польского министра сельского хозяства о том, что Варшава не пустит Киев в Евросоюз, необходимо публично сгладить острые углы. В ход обязательно пойдут крепкие объятья, широкие улыбки и сладкие, но пустые речи о непреложной дружбе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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