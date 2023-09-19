Начал работать временный госпиталь в парке "Сокольники"

В России растет заболеваемость COVID-19. За неделю - почти на 48%. За этот период было выявлено 11 с половиной тысяч случаев, но более половины заболевших уже выздоровели. Об этом сообщили в оперштабе.

В Москве уровень заболеваемости коронавирусом заметно ниже, чем в сентябре прошлого года. Тем не менее для тех, кому требуется пристальное внимание врачей, начал работать временный госпиталь в парке "Сокольники". Он укомплектован всем необходимым оборудованием и медикаментами.

Новый вариант коронавируса "пирола", который заразнее прежних, зафиксирован в Европе и США. В России его пока не выявили, но уже готовы специальные тесты. Медики напоминают: чтобы снизить риск сезонных инфекционных заболеваний, необходимо соблюдать меры профилактики.

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