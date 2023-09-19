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Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении

16:29
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Полицейские должны обеспечить стабильность и правопорядок в стране

На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе "из разных мест" звучат призывы к осуществлению государственного переворота в Армении. Об этом в видеообращении к нации заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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"Как и ожидалось, из разных мест звучат заявления вплоть до переворота в Армении", - заявил Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что, несмотря на "решительные" действия противников Еревана по дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении, правоохранительные органы должны обеспечить стабильность и правопорядок в стране.

Он также добавил, что на фоне эскалации ситуации в Нагарном Карабахе власти Армении не должны предпринимать "авантюрных шагов" по урегулированию конфликта. По его словам, такие действия могут привести к "исторической несправедливости", которая будет "тяготить" армянский народ на протяжении ближайшего десятилетия.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку начал проведение "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. По данным ведомства, азербайджанские военные уже успели нанести авиаудары по позициям ВС Армении в Восточном Закавказье. Позднее на эту информацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Баку и Ереван должны немедленно вернуться к дипломатическому урегулированию политических и территориальных разногласий.

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