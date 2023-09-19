"Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" организовал три конкурса

Все проекты - патриотические

АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы, Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви проводит I Всероссийский конкурс "Адмирал Федор Ушаков моими глазами".

Это патриотический проект, направленный на популяризацию исторического вклада адмирала Федора Ушакова в развитие Отечества и формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых.

Участники в рамках конкурса изучают историю жизни адмирала Федора Ушакова, представляют работу, раскрывающую его достоинства и заслуги перед Отечеством. Прием работ осуществляется до 20 декабря 2023 года.

Также АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы проводит VII Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами". Творческий проект направлен на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны и содействие в реализации поручения президента и правительства об использовании в школах государственной символики.

Представлены четыре возрастные категории и три номинации: текстовое объяснение слова из гимна России, видеоролик или мультфильм о слове из гимна России, видеоурок "Гимн России понятными словами". Возрастные и любые другие ограничения для участия отсутствуют.

Кроме того, АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы, ДИП МИД, Россотрудничества, фонда "Русский мир", Народного Фронта и МПГУ проводит VI Международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине".

В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на иностранный язык. Прием работ осуществляется до 20 марта 2024 года.

Всю подробную информацию о конкурсах можно найти здесь.

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