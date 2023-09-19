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Пятеро педагогов допобразования представляют Москву на конкурсе "Сердце отдаю детям"

16:46
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Программа финала состоит из трех частей

Пять столичных преподавателей в сфере дополнительного образования будут представлять Москву в финале всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", сообщили организаторы.

Программа финала состоит из трех частей - участникам предстоит показать жюри свои педагогические разработки на мастер-классах, затем преподаватели попробуют разрешить разнообразные сложные и необычные ситуации, которые могут возникнуть в профессиональной практике, а после учителя будут отстаивать свои принципы и преподавательские взгляды в дискуссии с коллегами.

Все вышедшие от столицы в финал педагоги стали победителями и призерами столичного конкурса "Педагоги года Москвы - 2023". Это Алексей Яковлев, Андрей Задубровский, Наталия Тараканова, Рина Шайдуллин и Анастасия Волкова.

Финал конкурса пройдет с 19 по 23 сентября в Санкт-Петербурге. В нем будут участвовать 90 педагогов из 39 регионов России. 

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