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В Ереване начались протесты против Пашиняна

16:54
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Митингующие перекрыли центральные улицы армянской столицы

После начала "антитеррористической операции" Азербайджана на территории Нагорного Карабаха мирные жители Еревана вышли на акции протеста против политики действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна, передает радиостанция "Sputnik Армения" со ссылкой на комментарии протестующих.

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Как отметили авторы публикации, новый виток напряженности в Нагорном Карабахе крайне сильно обеспокоил мирных граждан Армении. По данным радиостанции, митингующие вышли в центр Еревана и начали скандировать антиправительственные лозунги.

"Никол — предатель!" - выкрикнул один из протестующих.

Уточнятся, что участники митинга уже перекрыли центральные улицы Еревана. Так, например, протестующие полностью заблокировали въезд на проспект Тиграна Меца, а также приостановили движение на улице Абовяна, заключили авторы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе оппозиционные силы начали призывать граждан к осуществлению государственного переворота в стране. По мнению политика, несмотря на призывы противников легитимной власти, правоохранительные органы должны продолжать обеспечивать стабильность и правопорядок.

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