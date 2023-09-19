В Ереване начались протесты против Пашиняна

Митингующие перекрыли центральные улицы армянской столицы

После начала "антитеррористической операции" Азербайджана на территории Нагорного Карабаха мирные жители Еревана вышли на акции протеста против политики действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна, передает радиостанция "Sputnik Армения" со ссылкой на комментарии протестующих.

Как отметили авторы публикации, новый виток напряженности в Нагорном Карабахе крайне сильно обеспокоил мирных граждан Армении. По данным радиостанции, митингующие вышли в центр Еревана и начали скандировать антиправительственные лозунги.

"Никол — предатель!" - выкрикнул один из протестующих.

Уточнятся, что участники митинга уже перекрыли центральные улицы Еревана. Так, например, протестующие полностью заблокировали въезд на проспект Тиграна Меца, а также приостановили движение на улице Абовяна, заключили авторы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе оппозиционные силы начали призывать граждан к осуществлению государственного переворота в стране. По мнению политика, несмотря на призывы противников легитимной власти, правоохранительные органы должны продолжать обеспечивать стабильность и правопорядок.

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