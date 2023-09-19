Там состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года"

Международный экспортный форум "Сделано в России" состоится 19-20 октября 2023 года в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Как отметили организаторы, форум уже не первый год является основной площадкой, где формулируются новые направления развития внешнеторговой деятельности, где бизнес и власть ведут результативный диалог.

На форуме состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". Отметят компании, которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию и переориентацию на новые рынки, смогли нарастить объемы экспорта и найти возможности для развития бизнеса.

"Российский экспортный центр" и фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"