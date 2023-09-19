Блог-тур "В гостях у носителей языка" пройдет в России осенью

Россияне смогут пройти регистрацию на конкурс вплоть до 30 сентября

В России пройдет конкурсный отбор молодых языковых активистов в рамках блог-тура "В гостях у носителей языка". Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Уточняется, что конкурсный отбор продлится вплоть до 30 сентября.

"Мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России в молодежной среде", — говорится в сообщении.

При этом на официальном сайте мероприятия подчеркнули, что участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Примечательно, что к участию в мероприятии будут допущены также ведущие блогов на родных языках.

Помимо этого, при поддержке комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" проведет VII всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами".

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