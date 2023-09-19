Польша отказалась продлевать поддержку украинским беженцам

Варшава еще не приняла решение о предоставлении помощи гражданам Украины на следующий год

Варшава не планирует продлевать всестороннюю помощь украинским беженцам на следующий год. Об этом в интервью новостному телеканалу Polsat заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Напомним, что в марте 2022 года власти Польши приняли закон, по которому украинские беженцы, прибывшие на территорию страны после начала военной спецоперации, могут пользоваться различными льготами. Уточняется, что Варшава уже на протяжении 18 месяцев не только выплачивает гражданам Украины деньги, но и предоставляет им бесплатное жилье.

Как отметил высокопоставленный чиновник, принятый в прошлом году "специальный" закон носит временный характер и истекает уже в начале 2024 года.

"Ничего не дается навсегда — только на период продолжающегося вооруженного конфликта", - заявил Мюллер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель правительства подчеркнул, что на данный момент польские власти все еще не приняли решение о продлении этого закона. По его словам, учитывая текущие политические разногласия между Варшавой и Киевом по поводу транзита украинского зерна, вряд ли парламент Польши продлит действие "льготного периода" пребывания на территории страны для украинских беженцев.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава не пустит Киев в ЕС из-за разногласий по поводу экспорта украинского зерна в ведущие страны Европы. По мнению главы ведомства, Украина присоединится к объединению лишь при условии соблюдения национальных интересов Польши.

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