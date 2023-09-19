"Становится тревожно": в Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

Участники акции закидывают полицейских пластиковыми бутылками

Агитаторы на центральной площади Еревана призывают митингующих начать штурм здания правительства Армении, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на комментарий участника антиправительственной акции.

Напомним, что глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о возможности государственного переворота из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. По мнению политика, несмотря на призывы оппозиционных сил к свержению легитимной власти, сотрудники силовых ведомств должны продолжать обеспечивать стабильность и правопорядок в стране.

"Становится тревожно. Звучат призывы штурмовать здание правительства", - рассказал участник митинга.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что протестующие настроены крайне радикально. По его словам, периодически участники протестной акции "закидывают" представителей правоохранительных органов пластиковыми бутылками и другими предметами.

Уточняется, что митингующие требуют отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По их мнению, только новая власть способна урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку начал проведение "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. Как пояснили в ведомстве, главная цель военной операции заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Позднее на эту новость отреагировали в МИД России, отметив, что Баку и Ереван должны немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

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