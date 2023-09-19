Байден назвал Россию единственным препятствием миру на Украине

Только у Москвы есть все инструменты для дипломатического урегулирования конфликта

Действия России "препятствуют" мирному урегулированию конфликтной ситуации на Украине. Об этом в ходе выступления на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент США Джо Байден.

Как отметил нынешний американский лидер, Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим во всех начинаниях, связанных с дипломатическим урегулированием конфликта между Москвой и Киевом. По мнению Байдена, такие устремления политического истеблишмента США делают мир не только "справедливым", но и "прочным".

"Ответственность за эту войну несет только Россия", - заявил Байден, чьи слова приводит ТАСС.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что на сегодняшний день только у России есть все возможности для урегулирования украинского кризиса. По его словам, несмотря на наличие всех необходимых дипломатических инструментов, Москва продолжает "препятствовать миру на Украине".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что только за последние несколько месяцев было выдвинуто крайне много "сомнительных" инициатив по мирному урегулированию кризиса на Украине. По мнению главы внешнеполитического ведомства, такие инициативы выгодны лишь странам "коллективного" Запада, которые таким образом пытаются дискредитировать отечественную дипломатию.

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