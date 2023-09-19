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Собянин поручил соединить МСД с дорогами ТиНАО в течение двух лет

19:13
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Также необходимо ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил соединить Московский скоростной диаметр с дорогами ТиНАО не позднее 2025 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов", – сказано в сообщении.

Также поручено ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.

Кроме того, необходимо будет провести обновление до 2026 года не менее 500 вагонов Московского метрополитена. Вместе с тем запланирован выход на городские маршруты до 2026 года не менее 900 новых электробусов.

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