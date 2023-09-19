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Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

19:50
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Москва и Тегеран обсудят возможность проведения военно-морских учений

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штабы ВС Ирана Мохаммад Багери провели переговоры по актуальным геополитическим вопросам, передает информагентство РИА Новости.  

В Москву прибыла военная делегация из Ирана
Путин и Раиси обсудили расширение сотрудничества Москвы и Тегерана

"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан. А также то, что сегодня происходит у вашего северного соседа – это Карабах", - заявил Шойгу.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что российская делегация планирует поднять в ходе завтрашних переговоров еще огромное количество вопросов. По его словам, одной из центральных тем для обсуждения будет возможность проведения совместных военно-морских учений.  

Ранее лидеры России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили расширение сотрудничества Москвы и Тегерана в рамках ШОС и БРИКС. По данным информагентств, политики подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей в рамках энергетического и торгового сотрудничества.  

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