Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва и Тегеран обсудят возможность проведения военно-морских учений

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штабы ВС Ирана Мохаммад Багери провели переговоры по актуальным геополитическим вопросам, передает информагентство РИА Новости.

"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан. А также то, что сегодня происходит у вашего северного соседа – это Карабах", - заявил Шойгу.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что российская делегация планирует поднять в ходе завтрашних переговоров еще огромное количество вопросов. По его словам, одной из центральных тем для обсуждения будет возможность проведения совместных военно-морских учений.

Ранее лидеры России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили расширение сотрудничества Москвы и Тегерана в рамках ШОС и БРИКС. По данным информагентств, политики подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей в рамках энергетического и торгового сотрудничества.

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