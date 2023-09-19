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Нагорный Карабах призвал Азербайджан к мирным переговорам

20:16
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Степанакерт выступает за прекращение огня

Власти непризнанной Нагорно-Карабахская республики призвали Азербайджан прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, передает армянский новостной портал 24News со ссылкой на информационный штаб НКР.

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Напомним, что сегодня в Минобороны Азербайджана сообщили о начале проведения "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. По данным ведомства, главная цель военной спецоперации заключается в восстановлении территориальной целостности республики и обеспечении безопасности азербайджанских граждан. Позднее на эту информацию отреагировали в МИД России, отметив, что Москва выступает за прекращение огня. 

"Степанакерт обращается к Баку с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования конфликтной ситуации", - говорится в сообщении информагентства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване начались антиправительственные акции протеста из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. По мнению главы правительства, противники Армении намеренно пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране для принуждения Еревана к невыгодному мирному соглашению.

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