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Путин призвал предприятия ОПК активнее развивать мощности

20:30
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Потребности в вооружениях сегодня существенно увеличиваются

Вечером во вторник Владимир Путин прибыл в Ижевск, чтобы провести заседание военно-промышленной комиссии. Это совещание приурочено ко Дню оружейника. С инициативой создания профессионального праздника к президенту 13 лет назад обратился почетный гражданин Ижевска, знаменитый конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников.

Глава государства поздравил всех работников оборонного-промышленного комплекса.

В ходе заседания Путин отметил, что предприятия ОПК должны активнее развивать мощности, внедрять передовые технологии, уделять внимание качеству военной продукции.

По словам президента, стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО.

Как указал при этом Путин, ряд финансовых вопросов, касающихся госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы, остаются нерешенными.

Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности Вооруженных сил России, обратил внимание российский лидер.

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